F1 Academy: Keine Punkte für Schreiner in Miami

Pulling gewann am Samstag vor Pin, bei den beiden ersten Rennen des Jahres in Dschidda/Saudi-Arabien holten beide jeweils einen Sieg. Schreiner hatte in Dschidda mit den Rängen zehn und sieben zum Auftakt zweimal gepunktet.

Schreiner fährt in diesem Jahr beim Campos-Team und wird vom Formel-1-Rennstall Sauber unterstützt. Am Sonntag (19.05 Uhr MESZ/Sky) steigt in Miami ein weiteres Rennen, die Deutsche startet dann erneut von Rang 13. Vergangenes Jahr landete die 25-Jährige im Gesamtklassement auf Rang elf und feierte in Zandvoort einen Sieg. Die F1 Academy ist eine Rennserie nur für Frauen, die im Rahmenprogramm der Formel 1 stattfindet.