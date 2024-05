F1 Academy: Schreiner punktet zum Abschluss des Wochenendes

Die deutsche Rennfahrerin Carrie Schreiner ist zum Abschluss des zweiten Rennwochenendes der F1 Academy erneut in die Punkte gefahren. In Miami belegte die Saarländerin den neunten Platz, gestartet war sie von Position 13. Am Vortag hatte sie als Zwölfte erstmals in der laufenden Saison die Punkteränge verpasst.

Schreiner fährt in diesem Jahr beim Campos-Team und wird vom Formel-1-Rennstall Sauber unterstützt. Vergangenes Jahr landete die 25-Jährige im Gesamtklassement auf Rang elf und feierte in Zandvoort einen Sieg. Die F1 Academy ist eine Rennserie nur für Frauen, die im Rahmenprogramm der Formel 1 stattfindet, die nächsten Rennen stehen am 22./23. Juni in Barcelona an.