Le Mans: Schumacher und Alpine mit vorzeitigem Aus

Bitteres Debüt beim Rennklassiker: Mick Schumacher hat bei seiner Premiere beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans ein frühes Aus hinnehmen müssen. Sein Alpine-Team nahm den Wagen mit der Startnummer 36 nach etwa fünfeinhalb Stunden aufgrund technischer Probleme aus dem Rennen. Zu diesem Zeitpunkt saß Schumachers französischer Teamkollege Nicolas Lapierre am Steuer. Der Wagen befand sich auf Platz elf.

Das Trio um Schumacher ist in dieser Saison in der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) noch ohne Punkte. Alpine bestreitet die erste Saison in der Hypercar-Kategorie.