Explosion am Nürburgring! Mehrere Verletzte

Am Nürburgring ist es im Vorfeld des 6-Stunden-Rennens zu einer folgenschweren Explosion gekommen. Das gab die Koblenzer Polizei am Freitagabend bekannt.

Laut der Organisatoren explodierte um kurz nach 18.00 Uhr eine Druckflasche im Fahrerlager und löste so den Unfall aus. 22 Menschen sollen dabei verletzt worden und am Medical Center am Nürburgring erstversorgt worden sein.