Große Geste nach tödlichem Sturz

Motorrad-Pilot Luca Salvadori war auf dem besten Weg zum Titel in italienischen National Trophy, ehe ihn Mitte September ein tragischer Sturz auf dem Frohburger Dreieck in Sachsen aus dem Leben riss.

„Mit dieser Geste“, so Miella weiter, „wollen wir sicherstellen, dass Luca, auch wenn er nicht mehr da ist, von dort oben aus den Titel in der National Trophy 1000 feiern kann, den er so viele Jahre lang angestrebt hat und dem er so nahe gekommen ist.