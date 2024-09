IndyCar: O'Ward gewinnt erstes Milwaukee-Rennen

Im Kampf um die Meisterschaft verkürzte Will Power seinen Rückstand auf Alex Palou.

Der Mexikaner Pato O'Ward hat das erste von zwei IndyCar-Rennen auf der Strecke in Milwaukee/Wisconsin gewonnen. Der McLaren-Pilot setzte sich bei seinem dritten Saisonsieg am Samstag (Ortszeit) vor dem Australier Will Power durch, der im Meisterschaftsrennen etwas Boden auf Gesamtspitzenreiter Alex Palou (Spanien/Platz fünf) gutmachte.