Dakar: Al-Rajhi/Gottschalk rücken dicht an die Spitze heran

„Bei Kilometer 180 hat irgendetwas mit dem Roadbook nicht gestimmt – wir sind am Ende kreuz und quer durch die Canyons gedüst und haben uns im Staub beinahe gegenseitig über den Haufen gefahren“, kommentierte Gottschalk nach 419 Wertungskilometern mit Start und Ziel in Al-Dawadimi: „Am Ende haben wir willkürlich eine Richtung eingeschlagen – und zack, die hat gepasst.“ Den Tagessieg holten sich Lucas Moraes/Armand Monleon (Brasilien/Spanien/Toyota).

Die Nackenbeschwerden gehen auf einen Frontalunfall von de Villiers/von Zitzewitz mit Teamkollegen am dritten Tag der Rallye zurück, die Schmerzen äußerten sich erst später. Von Zitzewitz, der bei der Ausgabe 2023 bei einem Überschlag eine Rückenverletzung erlitten und darauf seine Rallye-Karriere eigentlich für beendet erklärt hatte, unterzog sich einer „tiefgehenden Untersuchung im Krankenhaus in Riad“, wie er am Samstagabend mitteilte.

Am Montag geht es für die verbliebenen Dakar-Teilnehmer in Richtung der saudi-arabischen Hauptstadt Riad (733 km/487 Wertungskilometer). Die Rallye Dakar endet nach zwölf Etappen am Freitag in Shaybah.