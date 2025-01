Motorsport: Ford kehrt 2027 nach Le Mans zurück

Automobilhersteller Ford wird 2027 nach 45-jähriger Abstinenz erstmals wieder in der höchsten Kategorie des traditionsreichen Langstreckenrennens von Le Mans an den Start gehen. Dies teilte das Unternehmen am Freitag mit. „Wir betreten bei Ford eine neue Ära der Leistung und des Rennsports“, sagte Geschäftsführer Bill Ford. Die US-Amerikaner werden in der Hypercar-Klasse der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) teilnehmen.