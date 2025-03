"Königin der Nordschleife": Eine Pionierin auf der Überholspur

Bis heute ist die „Königin der Nordschleife“ die einzige Frau in der Siegerliste und sicherte sich 1998 zudem als erste Pilotin den Titel in der VLN-Langstreckenmeisterschaft. Die Rennstrecke in der Eifel ist untrennbar mit Schmitz verbunden, die vor vier Jahren, am 16. März 2021, im Alter von 51 Jahren viel zu früh aus dem Leben schied.