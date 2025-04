Federer startet die 24 Stunden von Le Mans

Roger Federer (43) nutzt seinen Tennisruhestand für einen weiteren Ausflug zu einem legendären Sportereignis. Nach seiner Reise zum Golf-Masters in Augusta geht es bald zu den 24 Stunden von Le Mans. Am 14. Juni wird Federer die Startflagge für das Fahrerfeld der 93. Auflage des Langstreckenrennens schwenken.

Der Schweizer, Sieger bei 20 Grand-Slam-Turnieren und Rekordchampion in Wimbledon, bezeichnete die Einladung als eine „große Ehre“, er freue sich auf ein „unvergessliches Erlebnis“. Ein Freizeitvergnügen ist die Stippvisite in Frankreich allerdings nicht: Federer reist als Botschafter eines Luxusuhrenherstellers an, der seit 2001 auch das Rennen als Hauptsponsor unterstützt.