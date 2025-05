Motorsport: Schreckliche Tragödie in England

Schock-Nachricht aus der Motorsportwelt : Die beiden Rennfahrer Owen Jenner und Shane Richardson sind nach einem schweren Sturz während des Superbike-Rennens in Oulton Park gestorben.

An dem Unfall waren insgesamt elf Motorradfahrer beteiligt. Er führte zum sofortigen Abbruch des Rennens. Bereits in der ersten Runde löste ein Sturz an der Spitze des Feldes die Kettenreaktion aus.