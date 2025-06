Der katastrophalste Unfall der Motorsport-Geschichte

83 Tote, 120 Verletzte: Heute 70 Jahren endete das berühmte 24-Stunden-Rennen in Le Mans in der größten Katastrophe der Rennsport-Geschichte.

Es war 18.26 Uhr, als auf dem Circuit des 24 Heures von Le Mans die Hölle losbrach - und die größte Katastrophe in der Geschichte des Motorsports seinen Lauf nahm.

Der Franzose Pierre Levegh raste an jenem 11. Juni 1955 - heute vor 70 Jahren - auf die Start-Ziel-Gerade zu, mit 250 km/h steuerte er seinen Mercedes 300 SLR vorbei an den Zuschauerrängen, da entfachte eine kurze Kette verhängnisvoller Ereignisse ein Flammenmeer mit verheerenden Auswirkungen. Genau 70 Jahre ist es nun her, dass Levegh und 83 Zuschauer bei den düstersten 24 Stunden von Le Mans ihr Leben ließen. 120 weitere Personen erlitten teils schwere Verletzungen. Kein Rennunfall hatte je schlimmere Auswirkungen.