Nachwuchsprogramm: McLaren holt Häkkinen-Tochter Ella

Der Formel-1-Rennstall setzt im Nachwuchs auf einen ganz großen Namen.
Mika Häkkinen, Tochter Ella und Ehefrau Marketa
SID
Der Formel-1-Weltmeisterrennstall McLaren setzt bei der Nachwuchsarbeit auf einen großen Namen. Ella Häkkinen (14), Tochter des zweimaligen Weltmeisters Mika Häkkinen (57), wird ab dem kommenden Jahr am Fahrerentwicklungsprogramm des Teams teilnehmen.

McLaren setzt laut Mitteilung künftig ein zweites Auto in der Frauenserie F1 Academy ein.

„Ich hoffe, das signalisiert all den unglaublich talentierten Kartfahrerinnen, Rennfahrerinnen, Ingenieurinnen, Mechanikerinnen, Marketingexpertinnen und Buchhalterinnen da draußen, dass unser Sport für alle offen ist“, sagte McLaren-CEO Zak Brown.

Der Rennstall wolle beim Engagement im Frauenbereich „die unglaubliche Dynamik der letzten Jahre“ beibehalten.

Ella Häkkinen, die einen tschechischen und finnischen Pass besitzt, soll 2026 Formelwagen testen, um sich auf die Saison 2027 vorzubereiten. Ihr Vater Mika hatte seine beiden Titel 1998 und 1999 jeweils im McLaren geholt. Ella ist aus der zweiten Ehe des Finnen mit der Tschechin Marketa Kromatova hervorgegangen. Der Teenager hat einige Erfolge im Kartsport erzielt, unter anderem gewann Ella Häkkinen im Vorjahr in Cremona/Italien ein Rennen der Serie Champions of the Future.

