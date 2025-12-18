Früherer Motorsport-Star kommt bei Flugzeugabsturz ums Leben

SID 18.12.2025 • 23:43 Uhr Greg Biffle kommt bei einem Flugzeugabsturz ums Leben. Mit an Bord sind seine Frau und seine Kinder.

Der frühere Nascar-Pilot Greg Biffle, seine Frau, seine zwei Kinder sowie drei weitere Insassen sind beim Absturz eines Kleinflugzeuges am Donnerstag verstorben.

Wie die Nascar-Serie bestätigte, ging der Privatjet des 55-Jährigen kurz nach dem Start auf dem Statesville Regional Airport in North Carolina in Flammen auf.

„Greg war mehr als nur ein erfolgreicher Rennfahrer. Er war ein geliebtes Mitglied der Nascar-Gemeinschaft, ein unerbittlicher Konkurrent und ein Freund für so viele“, erklärte die Rennserie in einem Statement in den Sozialen Medien: „Seine Leidenschaft für den Rennsport, seine Integrität und sein Engagement für Fans und Mitstreiter haben den Sport nachhaltig geprägt.“

Biffle war 2005 Vizemeister in der höchsten Nascar-Liga. Insgesamt fuhr er 515 Rennen in der Nascar Cup Series (19 Siege). 2022 bestritt er sein letztes Rennen.