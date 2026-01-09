Rallye Dakar: Al-Attiyah erobert mit Tagessieg die Führung

SID 09.01.2026 • 15:52 Uhr Der Katarer setzt sich auf der sechsten Etappe vor seinem Dacia-Markenkollegen Sébastien Loeb durch.

Der fünfmalige Gesamtsieger Nasser Al-Attiyah hat sich die Führung bei der 48. Rallye Dakar mit seinem ersten Tagessieg bei der diesjährigen Auflage in Saudi-Arabien zurückgeholt. Der Katarer setzte sich auf der sechsten Etappe im Dacia Sandrider vor seinem Markenkollegen Sébastien Loeb (Frankreich) durch, der Rallye-Rekordweltmeister hatte am Freitag fast drei Minuten Rückstand.

Al-Attiyah, der die Dakar zuletzt 2023 gewonnen und nach dem zweiten Teilstück kurz an der Spitze gelegen hatte, löste durch den Erfolg auf der Strecke mit 326 Wertungskilometern Henk Lategan (Toyota) auf Platz eins ab. Der Südafrikaner hat 6:10 Minuten Rückstand, es sind noch sieben Etappen zu fahren.

Im Klassement folgen Nani Roma (+9:13), der die Dakar mit dem Motorrad (2004) und dem Auto gewann (2014), der viermalige Champion Carlos Sainz (beide Spanien/+11:49) sowie der zweimalige DTM-Sieger Mattias Ekström (Schweden/+12:11). Loeb (+17:36) ist Sechster.