Rallye Dakar: Etappensieg für Ekström - Al-Attiyah weiter vorn

Der frühere DTM-Pilot Mattias Ekström hat bei der 48. Ausgabe der Rallye Dakar seinen zweiten Tagessieg eingefahren. Der Schwede gewann im Ford nach dem Prolog auch die siebte Etappe der Wüstenrallye und verwies Joao Ferreira (Toyota/+4:27 Minuten) und Mitch Guthrie (Ford/+4:55) auf die Plätze zwei und drei. Ekström verkürzte somit den Rückstand im Gesamtklassement auf den führenden Fünffach-Champion Nasser Al-Attiyah (Dacia) auf 4:47 Minuten.

Al-Attiyah, auf Rang elf der Etappe, musste lange Zeit um seine Führung in der Gesamtwertung zittern. Profitierte der Dacia-Pilot in vorigen Rennen von seiner hohen Grundgeschwindigkeit, war das Rennen aufgrund der widrigen Windverhältnisse von Wadi ad-Dawasir von Taktik geprägt. Über weite Strecken hatte es so den Anschein, als könne Henk Lategan (Toyota) dem Katerer einiges an Minuten abnehmen. Doch der Südafrikaner war im Schlusssektor der Strecke zu einer zehnminütigen Pause gezwungen - und fiel auf Platz vier zurück.

Derweil präsentiert sich die namhafte Konkurrenz der „Dakar“ in guter Form. Sowohl Altmeister Carlos Sainz als auch Ex-Rallye-Weltmeister Sébastien Loeb sind weiterhin in Schlagdistanz zum Treppchen. Der Spanier fuhr im Rennen auf den neunten Platz, wobei der Elsässer Sechster wurde. In der Gesamtwertung festigte Sainz damit seinen Platz als Fünfter, während Loeb auch hier Sechster ist.