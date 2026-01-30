Newsticker
Donald Trump macht "aufregende" Ankündigung

Trump macht „aufregende“ Ankündigung

Donald Trump kündigt ein IndyCar-Rennen an. Das Event soll an den 250. Jahrestag der Unabhängigkeit der Vereinigten Staaten erinnern.
SID
US‑Präsident Donald Trump hat für August ein IndyCar‑Rennen in der US‑Hauptstadt Washington angekündigt.

Das Event soll an den 250. Jahrestag der Unabhängigkeit der Vereinigten Staaten erinnern. Trump stellte das Vorhaben am Freitag im Oval Office vor und unterzeichnete zugleich eine entsprechende Verfügung.

Das Rennen soll im Rahmen der Jubiläumsfeierlichkeiten stattfinden und als weiterer Höhepunkt der nationalen Festakte dienen. „Das ist eine sehr aufregende Sache, die wir machen“, sagte Trump.

IndyCar‑Rennen in politisch oder historisch bedeutsamen Städten sind selten, bislang war Washington nicht Teil des regulären Rennkalenders. Details zur Streckenführung wurden zunächst nicht genannt.

