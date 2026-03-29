IndyCar: Nächste Enttäuschung für Schumacher

Für Mick Schumacher ist die Premierensaison in der IndyCar Series um eine Enttäuschung reicher.
Nächste Enttäuschung für Schumacher
Beim vierten Lauf in Birmingham/Alabama verpasste der frühere Formel-1-Pilot nach 90 Runden als 24. und Vorletzter des Feldes zum dritten Mal eine Top-20-Platzierung. Der Sieg im Barber Motorsports Park ging an Schumachers Honda-Markenkollegen und Pole-Sitter Álex Palou aus Spanien.
IndyCar: Schumacher-Saison steht unter keinem guten Stern
Schumacher startete im Wagen des RLL-Teams von Position 20 und rutschte zwischenzeitlich bis auf die letzte Position ab. Zumindest seinen Teamkollegen Louis Foster (Großbritannien) konnte der Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher noch hinter sich lassen.
Beim Auftakt in St. Petersburg/Florida war Schumacher nach einem unverschuldeten Unfall in der ersten Runde ausgeschieden. Im Rennen auf dem Ovalkurs in Phoenix/Arizona wurde der 26-Jährige 18., in Arlington/Texas 22.
Schumacher ist nach seinen Engagements in der Formel 1 sowie zuletzt in der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) der erste IndyCar-Pilot aus Deutschland seit 21 Jahren. Letzter Deutscher in der Serie vor ihm war 2005 Timo Glock.