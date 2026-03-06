Newsticker
Ausrufezeichen von Schumacher beim Indy Car

Der Rookie sorgt in seinem ersten Qualifying auf einem Oval für eine echte Überraschung - nur eine Woche nach dem bitteren Debüt im IndyCar.
Schumachers schwarzer Honda
© GettyImages/AFP/SID/DAVID JENSEN
SID
Mick Schumacher hat für das erste Highlight seiner noch jungen IndyCar-Karriere gesorgt: Der frühere Formel-1-Pilot raste im Qualifying zum zweiten Saisonrennen in Phoenix/Arizona völlig überraschend auf Platz vier und startet am Samstag (ab 21 Uhr) damit aus der zweiten Reihe.

Für Schumacher ist der Auftritt auf dem Phoenix Raceway der erste auf einem der zahlreichen Ovalkurse in der US-Rennserie. „Das war schnell vorbei“, sagte Schumacher nach seinem Qualifying gut gelaunt, „wir wussten, was wir zu tun hatten, und haben gute Runden hinbekommen.“

Schumacher als Erster auf der Strecke

Auf einem Oval ergibt sich die Startposition aus der Durchschnittsgeschwindigkeit zweier Quali-Runden, Schumacher ging als Erster auf die Strecke und legte in seinem Honda des Teams RLL mit 173,667 Meilen pro Stunde (279,49 km/h) stark vor. Schneller waren nur die beiden Penske-Piloten David Malukas und Josef Newgarden sowie Schumachers Teamkollege Graham Rahal.

Die Strecke in Phoenix ist ein Kurzoval mit nur gut einer Meile Länge. Die Startposition ist wichtig, es entwickeln sich aber stets enge, intensive Rennen, auf denen auch Überrundungen eine Herausforderung darstellen. Am Samstag werden 250 Runden absolviert. „Ich freue mich“, sagte Schumacher: „Mit dem Verkehr wird es eine völlig andere Situation, das wird hart.“

Schumacher könnte damit nur eine Woche nach seinem frustrierenden Debüt ein echtes Ausrufezeichen setzen. Zum Auftakt auf dem Stadtkurs in St. Petersburg/Florida war er schon ganz früh unverschuldet in einen Unfall geraten und ausgeschieden.

