Jos Verstappen bleibt bei Rallye-Unfall unverletzt

SID 26.04.2026 • 18:00 Uhr Jos Verstappen kommt mit seinem Wagen von der Strecke ab und überschlägt sich - hat aber Glück im Unglück.

Jos Verstappen, Vater des viermaligen Formel-1-Weltmeisters Max Verstappen, hat einen schweren Rallye-Unfall unverletzt überstanden.

Der 54 Jahre alte Niederländer kam beim vierten Lauf der belgischen Rallye-Meisterschaft mit Beifahrer Jasper Vermeulen in seinem Skoda von der Strecke ab, streifte in einer schnellen Links-Rechts-Kurve einen Baum und überschlug sich mit seinem Wagen.

Bilder in den Sozialen Netzwerken zeigten das zerstörte Fahrzeug am Streckenrand. Beide Insassen blieben unverletzt.