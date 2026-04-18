Bei Verstappen-Start: Tödlicher Unfall auf Nordschleife

SID 18.04.2026 • 21:04 Uhr Bei einem Rennen auf dem Nürburgring kommt es zu einem tödlichen Unfall. An dem Wettkampf nach auch ein geschockter Max Verstappen teil.

Ein Rennen der Nürburgring-Langstreckenserie (NLS) ist am Samstag nach einem schockierenden Unfall mit Todesfolge abgebrochen worden. Der schwedische BMW-Fahrer Juha Miettinen (66) verstarb im Medical Center an der Rennstrecke, das teilten die Veranstalter am Samstagabend mit.

Das Rennen, an dem auch Formel-1-Star Max Verstappen teilnahm, gehört zum Qualifikationsprogramm für das 24-Stunden-Rennen auf der Nordschleife (16./17. Mai).

Verstappen zeigt sich geschockt

Kurz nach dem Rennstart kam es auf der dritten Runde zu einem schweren Unfall mit sieben beteiligten Fahrzeugen, um 17.55 Uhr unterbrach die Rennleitung den Lauf mit der Roten Flagge.

Verstappen reagierte in einem kurzen Statement bei Instagram auf den Vorfall: „Ich bin schockiert von dem, was heute passiert ist. Der Motorsport ist etwas, das wir alle lieben, aber in Momenten wie diesen wird man daran erinnert, wie gefährlich er ist.“

Er sende seine „aufrichtiges Beileid an Juhas Familie und Geliebten“.

Verunglückter Fahrer kann nicht mehr gerettet werden

Der Veranstalter teilte derweil mit: „Trotz der unmittelbar eintreffenden Hilfe konnten die Notfallmediziner nach der erfolgten Bergung aus dem Fahrzeug den beteiligten Piloten Juha Miettinen nicht retten, der Fahrer verstarb im Medical Center, nachdem alle Reanimationsversuche erfolglos blieben. Die Gedanken aller Beteiligten bei den 24h Nürburgring sind bei den Hinterbliebenen von Juha Miettinen.“

Die weiteren beteiligten „sechs Piloten wurden zur vorsorglichen Untersuchung in das Medical Center sowie umliegende Krankenhäuser gebracht. Es besteht für keinen der Verletzten Lebensgefahr“, hieß es in der Mitteilung weiter. Verstappen war zum Zeitpunkt des Unglücks nicht auf der Strecke, auch sein Teamkollege Lucas Auer im gemeinsamen Mercedes war nicht in den Unfall involviert.