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Seit Wochen verletzt: Schumacher mit Bruch im Handgelenk

Schumacher offenbart Verletzung

Mick Schumacher hat sich bei einem IndyCar-Unfall im Rahmen des Auftakts in St. Petersburg/Florida verletzt. Für den Sohn von Michael Schumacher ist es eine schmerzhafte Debütsaison in den USA.
Die WEC macht Halt in den USA. Vor dem Rennen in Austin spricht Rennfahrer Mick Schumacher über die Bedeutung des Rennens und die Strecke.
SID
Mick Schumacher hat sich bei einem IndyCar-Unfall im Rahmen des Auftakts in St. Petersburg/Florida verletzt. Für den Sohn von Michael Schumacher ist es eine schmerzhafte Debütsaison in den USA.

Für den früheren Formel-1-Piloten Mick Schumacher ist es eine schmerzhafte erste Saison in der IndyCar Series. Bei seinem Unfall im Rahmen des Auftakts in St. Petersburg/Florida sei „ein Stück im Handgelenk abgebrochen, womit ich noch immer am kämpfen bin“, sagte der 27-Jährige im Sky-Interview: „Das heißt, eigentlich komme ich aus dem Auto raus und habe Schmerzen, was natürlich suboptimal ist.“

Der Sohn des Formel-1-Rekordweltmeisters Michael Schumacher war bei seinem Debüt Anfang März schon in der ersten Runde ausgeschieden. „Das wird auch wahrscheinlich eine Operation sein Ende des Jahres. Einfach, um das alles wieder zusammenzubringen“, sagte Mick Schumacher: „Es ist auf jeden Fall anstrengend, und dementsprechend muss die rechte Hand im Moment ein bisschen mehr machen.“

IndyCar: Schumacher in der Gesamtwertung nur auf Platz 24

Vor wenigen Tagen hatte Schumacher bereits über die Unterschiede zwischen einem IndyCar und einem Formel-1-Wagen gesprochen. Es sei „nicht unbedingt schwieriger, aber deutlich anstrengender“, sagte er gegenüber RTL/ntv: „Das Auto hat keine Servolenkung, daher ist es sehr mechanisch und vermittelt eine direkte Übersetzung der Fahrweise. Es ist ein schönes Gefühl, weil man direkt spürt, was das Auto macht.“

In den bislang fünf Saisonrennen, die zum Teil im Oval gefahren werden, hat Schumacher lediglich Platzierungen jenseits der Top-15 erreicht. In der Gesamtwertung liegt er auf Platz 24. Die nächste Station ist am 9. Mai in Indianapolis.

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