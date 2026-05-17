Defekt: Verstappen ohne Siegchance am Nürburgring

SID 17.05.2026 • 12:53 Uhr Max Verstappen muss seinen Traum vom Sieg am Nürburgring begraben. Der Mercedes des viermaligen Formel-1-Weltmeisters erleidet einen Schaden an der Antriebswelle.

Die Technik hat Max Verstappen beim seinem ersten 24-Stunden-Rennen am Nürburgring einen Strich durch die Rechnung gemacht. Nach der letzten Ausfahrt des viermaligen Formel-1-Weltmeisters in der Grünen Hölle bremste ein Defekt an der Antriebswelle den Mercedes-AMG GT3 mit der Startnummer 3 aus – nach vorheriger Führung beim Langstreckenklassiker in der Eifel waren gut vier Stunden vor Rennende auf einen Schlag alle Chancen auf eine vordere Platzierung dahin.

Die Probleme traten auf, nachdem der 28-jährige Niederländer Verstappen seinen Boliden an Daniel Juncadella übergeben hatte. Der Mercedes wurde stetig langsamer, der Spanier Juncadella steuerte die Box an und stieg aus, im Klassement wurde der Wagen durchgereicht. „Wir haben leider ein technisches Problem hinten rechts. Es war keine Berührung, sondern Technik“, sagte Steve Buschmann, Teammanager bei Winward-Mercedes, am Nitro-Mikrofon.

Bei näherer Untersuchung seien auch „Kollateralschäden am Radträger und zu anderen Peripherieteilen an der Hinterachse rechts“ festgestellt worden, sagte Mercedes-AMG-Kundensportchef Stefan Wendl. Das Ziel der Fahrer sei es dennoch, das Auto wieder auf die Strecke zu bekommen und das Rennen zu beenden.

Verstappen und Co. dominierten Rennen am Nürnburgring

Über weite Strecken hatten Verstappen und seine Teamkollegen Juncadella, Jules Gounon (Frankreich) und Lucas Auer (Österreich) das Rennen im Parallelflug mit dem Schwesterauto mit Maro Engel, Luca Stolz, Fabian Schiller und dem Belgier Maxime Martin dominiert und zeitweise einen Vorsprung von 30 Sekunden auf die Rivalen herausgefahren – nun hat der Winward-Mercedes mit der Startnummer 80 beste Siegchancen.