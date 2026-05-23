Zwei Tage nach dem unerwarteten Tod von Kyle Busch hat die Familie des NASCAR-Stars Näheres zu den tragischen Ereignissen mitgeteilt. Der Amerikaner sei demnach mit einer schweren Lungenentzündung in ein Krankenhaus eingeliefert worden, diese entwickelte sich dann zu einer lebensbedrohlichen Sepsis.
Familie: NASCAR-Star Busch verstarb an einer Sepsis
Dies habe „zu raschen damit verbundenen Komplikationen“ geführt, hieß es in der Erklärung der Familie vom Samstag: „Wir bitten in dieser schwierigen Zeit weiterhin um Verständnis und Privatsphäre.“
Busch war am Donnerstag im Alter von 41 Jahren verstorben. Der zweimalige Cup-Series-Champion war einer der größten Rennfahrer der Geschichte in seinem Sport, er befand sich gerade in seiner 22. Saison in der höchsten NASCAR-Division.
Buschs Familie und sein Team Richard Childress Racing hatten am Donnerstagmorgen zunächst seine Hospitalisierung bekannt gegeben. Wenige Stunden später folgte die Mitteilung über seinen Tod. Das NASCAR-Rennen in Charlotte im US-Bundesstaat North Carolina soll am Sonntag wie geplant stattfinden. Zum Gedenken an Busch wird jedes Fahrzeug im Starterfeld mit einem Aufkleber der Startnummer 8 versehen sein.