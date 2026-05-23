Familie: NASCAR-Star Busch verstarb an einer Sepsis

SID 23.05.2026 • 22:14 Uhr Der Sportler sei zunächst mit einer schweren Lungenentzündung in ein Krankenhaus eingeliefert worden.

Zwei Tage nach dem unerwarteten Tod von Kyle Busch hat die Familie des NASCAR-Stars Näheres zu den tragischen Ereignissen mitgeteilt. Der Amerikaner sei demnach mit einer schweren Lungenentzündung in ein Krankenhaus eingeliefert worden, diese entwickelte sich dann zu einer lebensbedrohlichen Sepsis.

Dies habe „zu raschen damit verbundenen Komplikationen“ geführt, hieß es in der Erklärung der Familie vom Samstag: „Wir bitten in dieser schwierigen Zeit weiterhin um Verständnis und Privatsphäre.“

Busch war am Donnerstag im Alter von 41 Jahren verstorben. Der zweimalige Cup-Series-Champion war einer der größten Rennfahrer der Geschichte in seinem Sport, er befand sich gerade in seiner 22. Saison in der höchsten NASCAR-Division.