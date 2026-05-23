Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
FUSSBALL
DFB-POKAL
WM 2026
EISHOCKEY-WM
BUNDESLIGA
2. BUNDESLIGA
DARTS
US-SPORT
DFB-TEAM
FORMEL 1
HANDBALL
TENNIS
MEHR
Mehr
Motorsport>

Familie: NASCAR-Star Busch verstarb an einer Sepsis

Familie: NASCAR-Star Busch verstarb an einer Sepsis

Der Sportler sei zunächst mit einer schweren Lungenentzündung in ein Krankenhaus eingeliefert worden.
Trauer um Kyle Busch
Trauer um Kyle Busch
© GettyImages/AFP/SID/DAVID JENSEN
SID
Der Sportler sei zunächst mit einer schweren Lungenentzündung in ein Krankenhaus eingeliefert worden.

Zwei Tage nach dem unerwarteten Tod von Kyle Busch hat die Familie des NASCAR-Stars Näheres zu den tragischen Ereignissen mitgeteilt. Der Amerikaner sei demnach mit einer schweren Lungenentzündung in ein Krankenhaus eingeliefert worden, diese entwickelte sich dann zu einer lebensbedrohlichen Sepsis.

Dies habe „zu raschen damit verbundenen Komplikationen“ geführt, hieß es in der Erklärung der Familie vom Samstag: „Wir bitten in dieser schwierigen Zeit weiterhin um Verständnis und Privatsphäre.“

Busch war am Donnerstag im Alter von 41 Jahren verstorben. Der zweimalige Cup-Series-Champion war einer der größten Rennfahrer der Geschichte in seinem Sport, er befand sich gerade in seiner 22. Saison in der höchsten NASCAR-Division.

Buschs Familie und sein Team Richard Childress Racing hatten am Donnerstagmorgen zunächst seine Hospitalisierung bekannt gegeben. Wenige Stunden später folgte die Mitteilung über seinen Tod. Das NASCAR-Rennen in Charlotte im US-Bundesstaat North Carolina soll am Sonntag wie geplant stattfinden. Zum Gedenken an Busch wird jedes Fahrzeug im Starterfeld mit einem Aufkleber der Startnummer 8 versehen sein.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite