Nach Drama: Deutscher holt historischen Supercross-Titel

SID 11.05.2026 • 11:31 Uhr Als erster Deutscher hat Ken Roczen die US-Supercross-Meisterschaft gewonnen. Der Thüringer holt den Titel mit einem hauchdünnen Punktevorsprung.

Als erster Deutscher hat Ken Roczen die US-Supercross-Meisterschaft gewonnen. Dem Thüringer reichte im letzten Rennen in Salt Lake City ein fünfter Platz, um den bedeutenden Titelgewinn klarzumachen.

„Je älter ich werde, desto mehr mentale Arbeit muss ich in all das stecken. Die ganze Woche war so hart für mich“, sagte der 32-Jährige auf der Pressekonferenz nach dem Finale in Utah. „Ich bin froh, dass es jetzt vorbei ist. Ich bin müde.“ Roczen ist der mit Abstand älteste Träger dieses Titels.

Supercross: Roczen lieferte sich Kopf-an-Kopf-Rennen

Seit Beginn der Saison in Anaheim hatte sich der Suzuki-Fahrer ein enges Duell mit dem Australier Hunter Lawrence (Honda) geliefert. Beide gewannen je fünf Rennen, am Schluss trennten sie nur drei Punkte voneinander. Ein Sturz von Lawrence im letzten Lauf, durch den er auf Rang sieben abrutschte, führte zu einem Endstand von 349 zu 346.