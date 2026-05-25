Schumacher nach Indy-Debüt überwältigt: "Fantastisches Rennen"

SID 25.05.2026 • 11:16 Uhr "Ich verstehe jetzt, warum die Leute sagen, dies sei das größte Spektakel im Rennsport", erklärt Indy-Debütant Mick Schumacher.

Auf dem legendären Oval in Indianapolis schlug sich Debütant Mick Schumacher achtbar – und war vom Flair nach turbulenten 500 Meilen restlos begeistert. „Es ist ein fantastisches Rennen“, sagte der 27-Jährige, „ich verstehe jetzt, warum die Leute sagen, dies sei das größte Spektakel im Rennsport. Es ergibt absolut Sinn.“

Bei seiner ersten Teilnahme an den Indy 500 fuhr Schumacher auf den 18. Rang, schloss das Rennen als bester Neuling ab. Doch es wäre mehr drin gewesen. „Ich bin den Start sehr ruhig angegangen, vielleicht sogar ein bisschen zu ruhig – und so wurde ich schließlich links und rechts überholt“, so Schumacher, aber es sei eben ein „so langes Rennen: Man muss einfach nur dabei bleiben – und genau das haben wir getan.“

Indy 500: Schumacher begeistert

Er wolle „natürlich immer weiter vorne landen, aber wenn ich bedenke, wie viel passiert ist und von wo wir gestartet sind, können wir mit unserer aktuellen Position wirklich glücklich sein“, sagte der Fahrer vom Team Letterman Lanigan Racing (RLL): „Ich habe Runde für Runde so viel dazugelernt.“ Seine bislang beste Platzierung in seiner Rookie-Saison im IndyCar ist ein 17. Platz, diese verfehlte der Sohn des Formel-1-Rekordweltmeisters Michael Schumacher bei seinem zweiten Ovalrennen nur knapp.

Der Sieg beim wichtigsten Motorsportereignis der USA ging an den Schweden Felix Rosenqvist, der nach der 110. Ausgabe damit erstmals auf der berühmten Borg-Warner Trophy verewigt wird. Sein Vorsprung auf den Zweiten war mit 23 Tausendstelsekunden so gering wie nie zuvor beim Klassiker, erst auf den allerletzten Metern zog er am Amerikaner David Malukas vorbei.

Schwede siegt in Indianapolis

Schumacher war auf den 200 Runden von den vier Piloten seines Rennstalls der zweitbeste: Nur Routinier Takuma Sato, der die Indy 500 schon zweimal gewonnen hat, landete als Zehnter vor ihm. Für den deutschen Motorsport war es ohnehin ein besonderes Rennen: Erstmals seit 103 Jahren nahm ein Deutscher am „Greatest Spectacle in Racing“ teil.

In der unübersichtlichem Schlussphase wurde das Feld immer wieder durchgemischt, Schumacher rutschte mitunter in die Top 10 und hielt auf der Strecke seine Position. Sein letzter Stopp warf ihn wieder aus den Top 20, der Debütant konnte sich von dort noch einmal verbessern – obwohl er kurz vor Schluss erstmals leicht die Bande berührte.