IndyCar: Schumacher 18. in Elkhart Lake

Mick Schumacher hat in der IndyCar Series sein nächstes Top-20-Ergebnis geholt. Der deutsche Rennfahrer belegte am Sonntag beim 10. Saisonlauf in Elkhart Lake/Wisconsin den 18. Platz. Schumacher (27) war im Honda des Teams Letterman Lanigan Racing (RLL) von Platz 22 gestartet.
Schumacher holt erneut Top-20-Platz
Den Sieg holt der Däne Christian Lundgaard vor David Malukas (USA) und dem früheren Indy-500-Sieger Will Power (Australien).
Erneut in den Top 20: Mick Schumacher
© AFP/GETTY IMAGES/SID/DAVID JENSEN
Den Sieg holte der Däne Christian Lundgaard vor David Malukas (USA/beide Chevrolet) und dem früheren Indy-500-Sieger Will Power (Australien/Honda).
Schumacher war zuletzt auf dem Oval in Madison/Illinois 16. geworden und hatte sein bislang bestes Saisonergebnis geholt. Weiter geht es am 5. Juli mit dem Grand Prix of Mid-Ohio in Morrow County.
In der Gesamtwertung rutschte Schumacher eine Position ab und ist nun 25. Es führt weiter Titelverteidiger Álex Palou, der Spanier wurde in Elkhart Lake Vierter.