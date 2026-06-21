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IndyCar: Schumacher 18. in Elkhart Lake

Schumacher holt erneut Top-20-Platz

Den Sieg holt der Däne Christian Lundgaard vor David Malukas (USA) und dem früheren Indy-500-Sieger Will Power (Australien).
Erneut in den Top 20: Mick Schumacher
Erneut in den Top 20: Mick Schumacher
© AFP/GETTY IMAGES/SID/DAVID JENSEN
SID
Den Sieg holt der Däne Christian Lundgaard vor David Malukas (USA) und dem früheren Indy-500-Sieger Will Power (Australien).

Mick Schumacher hat in der IndyCar Series sein nächstes Top-20-Ergebnis geholt. Der deutsche Rennfahrer belegte am Sonntag beim 10. Saisonlauf in Elkhart Lake/Wisconsin den 18. Platz. Schumacher (27) war im Honda des Teams Letterman Lanigan Racing (RLL) von Platz 22 gestartet.

Den Sieg holte der Däne Christian Lundgaard vor David Malukas (USA/beide Chevrolet) und dem früheren Indy-500-Sieger Will Power (Australien/Honda).

Schumacher war zuletzt auf dem Oval in Madison/Illinois 16. geworden und hatte sein bislang bestes Saisonergebnis geholt. Weiter geht es am 5. Juli mit dem Grand Prix of Mid-Ohio in Morrow County.

In der Gesamtwertung rutschte Schumacher eine Position ab und ist nun 25. Es führt weiter Titelverteidiger Álex Palou, der Spanier wurde in Elkhart Lake Vierter.

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