IndyCar: Schumacher 18. in Elkhart Lake

SID 21.06.2026 • 22:44 Uhr Den Sieg holt der Däne Christian Lundgaard vor David Malukas (USA) und dem früheren Indy-500-Sieger Will Power (Australien).

Mick Schumacher hat in der IndyCar Series sein nächstes Top-20-Ergebnis geholt. Der deutsche Rennfahrer belegte am Sonntag beim 10. Saisonlauf in Elkhart Lake/Wisconsin den 18. Platz. Schumacher (27) war im Honda des Teams Letterman Lanigan Racing (RLL) von Platz 22 gestartet.

Den Sieg holte der Däne Christian Lundgaard vor David Malukas (USA/beide Chevrolet) und dem früheren Indy-500-Sieger Will Power (Australien/Honda).

Schumacher war zuletzt auf dem Oval in Madison/Illinois 16. geworden und hatte sein bislang bestes Saisonergebnis geholt. Weiter geht es am 5. Juli mit dem Grand Prix of Mid-Ohio in Morrow County.