Toyota hat zum sechsten Mal die 24 Stunden von Le Mans gewonnen. Beim Highlight-Rennen der Langstrecken-Weltmeisterschaft siegten Mike Conway (Großbritannien) sowie die beiden früheren Formel-1-Piloten Kamui Kobayashi (Japan) und Nyck de Vries (Niederlande).
Toyota gewinnt 24 Stunden von Le Mans – Rast im BMW Zweiter
Beim Langstreckenrennen schlechthin geht es bis zur Zielflagge eng zu.
Sieg für Toyota in Le Mans
© AFP/SID/Lou BENOIST
Um ein Haar aber hätte zum ersten Mal seit Timo Bernhard 2017 wieder ein deutscher Fahrer ganz oben auf dem Treppchen gestanden: Der dreimalige DTM-Champion René Rast (Minden) musste sich gemeinsam mit seinem BMW-Kollegen Robin Frijns (Niederlande) und dem Südafrikaner Sheldon van der Linde nach 382 Runden um lediglich zehn Sekunden geschlagen geben.