Toyota gewinnt 24 Stunden von Le Mans – Rast im BMW Zweiter

Toyota hat zum sechsten Mal die 24 Stunden von Le Mans gewonnen. Beim Highlight-Rennen der Langstrecken-Weltmeisterschaft siegten Mike Conway (Großbritannien) sowie die beiden früheren Formel-1-Piloten Kamui Kobayashi (Japan) und Nyck de Vries (Niederlande).

Um ein Haar aber hätte zum ersten Mal seit Timo Bernhard 2017 wieder ein deutscher Fahrer ganz oben auf dem Treppchen gestanden: Der dreimalige DTM-Champion René Rast (Minden) musste sich gemeinsam mit seinem BMW-Kollegen Robin Frijns (Niederlande) und dem Südafrikaner Sheldon van der Linde nach 382 Runden um lediglich zehn Sekunden geschlagen geben.