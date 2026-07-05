IndyCar: Schumacher auf Rang 24

SID 05.07.2026 • 20:59 Uhr Beim Sieg von Pato O'Ward in Ohio fährt Mick Schumacher am Ende des Feldes.

Mick Schumacher hat in der IndyCar Series einen Rückschlag erlitten. Der frühere Formel-1-Pilot kam bei der elften Station in Lexington/Ohio nicht über den 24. Rang unter 25 Fahrern hinaus. Serien-Rookie Schumacher (27) war im Honda des Teams Letterman Lanigan Racing (RLL) von Platz 16 gestartet.

Schumacher war zuletzt auf dem Oval in Madison/Illinois 16. geworden und hatte sein bislang bestes Saisonergebnis geholt. Weiter geht es am 19. Juli auf dem Nashville Superspeedway.