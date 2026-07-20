Schumacher muss warten: IndyCar-Rennen verschoben

SID 20.07.2026 • 05:50 Uhr Geduldsprobe für Mick Schumacher und Co.: Das IndyCar-Rennen in Nashville muss aufgrund der Wetterlage verschoben werden.

Mick Schumacher und Co. müssen sich gedulden: Das zwölfte Saisonrennen der IndyCar Series in Nashville/Tennessee konnte wegen heftiger Regenschauer am Sonntag nicht wie geplant stattfinden. Stattdessen soll es nun am Montag (21.00 Uhr) ausgefahren werden.

Wegen mehrerer Unwetterwarnungen mussten die Zuschauer vor Ort die Tribüne räumen. Nach einem zwischenzeitlichen Ende des Regens war die Strecke fast komplett wieder abgetrocknet, ehe die Schauer erneut einsetzten und ein Rennen unmöglich machten.