Schumacher muss warten: IndyCar-Rennen verschoben

Mick Schumacher und Co. müssen sich gedulden: Das zwölfte Saisonrennen der IndyCar Series in Nashville/Tennessee konnte wegen heftiger Regenschauer am Sonntag nicht wie geplant stattfinden. Stattdessen soll es nun am Montag (21.00 Uhr) ausgefahren werden.
IndyCar-Rennen verschoben
Geduldsprobe für Mick Schumacher und Co.: Das IndyCar-Rennen in Nashville muss aufgrund der Wetterlage verschoben werden.
Mick Schumacher muss auf das nächste IndyCar-Rennen warten
© IMAGO/ZUMA Press
Wegen mehrerer Unwetterwarnungen mussten die Zuschauer vor Ort die Tribüne räumen. Nach einem zwischenzeitlichen Ende des Regens war die Strecke fast komplett wieder abgetrocknet, ehe die Schauer erneut einsetzten und ein Rennen unmöglich machten.
Schumacher (Rahal-Honda) geht es nun am Montag vom 16. Startplatz aus an, in der Gesamtwertung liegt er auf Rang 25. Auf der Pole steht Kyle Kirkwood (Andretti-Honda), neben ihm stellt sich Vorjahressieger Josef Newgarden (Penske-Chevrolet) auf.