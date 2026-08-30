IndyCar: Schumacher auf Rang 13 in Milwaukee

SID 30.08.2026 • 21:16 Uhr Der deutsche Rookie holt sein drittbestes Ergebnis. An der Spitze dürfte nun sehr bald die Titelentscheidung fallen.

Mick Schumacher hat in der IndyCar-Serie das nächste stabile Rennen abgeliefert und die Top 10 erneut nur knapp verpasst. Der Rookie holte im ersten von zwei Rennen auf der Milwaukee Mile im US-Bundesstaat Wisconsin den 13. Platz – die Titelentscheidung wurde indes ein weiteres Mal aufgeschoben.

Der souveräne Spitzenreiter und Titelverteidiger Alex Palou (Spanien/Chip Ganassi) wurde Fünfter, das reichte noch nicht ganz für den vorzeitigen Triumph.

Schumacher verliert einige Positionen

Der Amerikaner Kyle Kirkwood (Andretti) holte den sechsten Platz und nahm damit zumindest noch theoretische Chancen mit ins zweite Rennen auf dem Oval, das in der Nacht zum Montag deutscher Zeit stattfindet. Sieger in Rennen eins war der Mexikaner Pato O’Ward (Arrow McLaren).

Schumacher war von Rang vier gestartet und hielt sich zunächst in der Spitzengruppe. In den Boxenstopp-Phasen verlor der Deutsche einige Positionen, hielt in seinem Honda des Teams Letterman Lanigan Racing (RLL) aber bis zuletzt den Anschluss an die Top 10. Schumacher war zu Saisonbeginn in die nordamerikanische Rennserie eingestiegen und tat sich zunächst meist schwer, kommt mittlerweile aber deutlich besser zurecht.

Mitte Juli überzeugte er in Nashville als Achter, sein bislang bestes Ergebnis, zuletzt wurde er auf dem Stadtkurs in Washington zudem Elfter. Am Sonntag gelang ihm nun sein drittbestes Ergebnis.