IndyCar: Mick Schumacher baut Unfall

SID 16.08.2026 • 21:54 Uhr Der 27-Jährige kracht nach einem Fahrfehler in eine Mauer. Anschließend beschwert er sich über die Strecke.

Mick Schumacher hat das Rennwochenende der 15. Station der IndyCar Series in Markham/Kanada mit einem Unfall beendet.

Der frühere Formel-1-Pilot, der am Sonntag beim Sieg des Schweden Marcus Ericsson (Andretti Global) zunächst gut im Rennen lag, fuhr in einer Kurve in der 14. Runde ohne Fremdeinwirkung in eine Mauer.

Schumacher beschwert sich über Mauern

Es sei ein Fahrfehler gewesen, sagte Schumacher: „Wir haben nicht einmal richtig gepusht. Ich habe auf meine Chance gewartet und bin der Mauer etwas näher gekommen, als ich wollte.“ Zudem kritisierte er die Mauern auf dem Kurs: „Leider haben wir hier keine abgerundeten Mauern. Normalerweise kann man sie ein bisschen streifen, aber hier wird sofort das Lenkrad gerade geschleudert und man fährt geradeaus in die Mauer.“

Der 27-jährige Sohn von Formel-1-Legende Michael Schumacher hatte das Rennen im Honda des Teams Letterman Lanigan Racing (RLL) zuvor stark begonnen. In der Startphase arbeitete er sich vom zehnten Startplatz aus an seinem Teamkollegen Graham Rahal vorbei und lag damit auf Platz neun.