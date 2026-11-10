Der Rennfahrer hat auch eine Idee, wo ein Rennen der US-Serie in Deutschland stattfinden könnte.

Mick Schumacher wird in seiner zweiten IndyCar-Saison auch in Europa antreten – und träumt mittelfristig von einem echten Heimspiel mit der US-Rennserie. „Das große Ziel wäre natürlich, die IndyCar zurück nach Deutschland zu bringen“, sagte der 27-Jährige in einer Medienrunde: „Das wäre doch ein Plan.“

2027 werden die amerikanischen Rennwagen erstmals seit 20 Jahren wieder auf einer europäischen Rennstrecke antreten, am 18. Juli gibt es ein Rennen auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya. 2001 und 2003 gastierten die Champ Cars, eine einstige Konkurrenz- und Vorläuferserie der heutigen IndyCars, auf dem Lausitzring.

Nürburgring wäre Schumacher „am liebsten“

Als Schauplatz für ein Heimspiel wäre Schumacher „der Nürburgring am liebsten“, sagte er, allerdings habe Hockenheim „sicher insgesamt das meiste Potenzial für die IndyCar.

Und es ist ja auch ein guter Ort für mich persönlich.“ 2018 hatte Schumacher den Meistertitel in der Formel 3 gewonnen, das Finale fand damals in Hockenheim statt.