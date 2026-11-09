„Ganz vorne mitfahren“: Schumachers Ziele im IndyCar

Der Deutsche geht in seine zweite Saison in der US-Rennserie. Mit einem stärkeren Team will er hoch hinaus.

Mick Schumacher setzt sich für seine zweite Saison in der amerikanischen IndyCar-Serie hohe Ziele. „Die Erwartungshaltung ist, sich zu verbessern, um auch ganz vorne mitfahren zu können“, sagte der 27-Jährige in einer Medienrunde am Montag: „Das kommt von meiner Seite und auch vom Team: Ganz vorne mitfahren – und auch davonfahren.“

Der Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher hatte im vergangenen Jahr sein Debüt in der traditionsreichen Rennserie gegeben und sich im Jahresverlauf deutlich stabilisiert. Sein bestes Ergebnis für das Team Rahal Letterman Lanigan (RLL) war ein achter Platz in Nashville. 2027 wechselt der Deutsche zum Rennstall Meyer Shank Racing (MSR) und dürfte dort bessere Chancen auf starke Platzierungen haben.

Er nimmt allerdings eine Blessur am linken Handgelenk mit in die neue Saison. Im Frühjahr 2026 hatte Schumacher dort eine Fraktur erlitten, „es wurde bis zum letzten Saisonrennen immer besser, und das Ziel war es, eine Operation zu vermeiden“, sagte Schumacher, der viel mit physiotherapeutischen Maßnahmen arbeitete: „Wir sind dann zu dem Entschluss gekommen, dass wir versuchen, auch das nächste Jahr ohne OP zu absolvieren.“

Die Folgen der Verletzung seien „nicht an einem Punkt, an dem ich nicht fahren oder es nicht aushalten kann“, sagte Schumacher. Beim „Kampf“ mit dem IndyCar habe er es aber durchaus gespürt, „vor allem bei schnellen Bewegungen, etwa wenn ich das Heck einfangen musste“.