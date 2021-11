ADAC Formel 4: Tramnitz sorgt für Spannung

Nur noch acht Punkte trennen ihn nun von dem Briten, die Titelentscheidung fällt am Sonntag in zwei weiteren Rennen (9.45 und 14.00/im Stream bei RTL+). Noch 50 Zähler sind zu vergeben. Tramnitz, der für das Team US Racing von Ralf Schumacher und Gerhard Ungar unterwegs ist, hatte 2020 sein Debüt in der ADAC Formel 4 gegeben und gleich mit Gesamtrang vier überzeugt.