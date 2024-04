BMW dominiert Auftakt des ADAC GT Masters - Schumacher startet solide

Was für ein überragendes Rennen von Maxime Oosten und Leon Köhler beim ersten Rennen des ADAC GT Masters in Oschersleben. Die beiden BMW-Piloten vom Team FK Performance Motorsport feierten einen nie gefährdeten Start-Ziel-Sieg.

ADAC GT Masters: David Schumacher startet solide

Einen soliden Saisonauftakt erlebte David Schumacher im Mercedes des Haupt Racing Team. Der Sohn von Ralf Schumacher, der in der vergangenen Saison noch in der DTM am Start war und nun zum ersten Mal im GT Masters an den Start geht, landete mit seinem Teamkollegen Sakman Owega auf dem sechsten Platz.