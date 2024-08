Bitteres Aus für Schumacher!

David Schumacher und sein Teamkollege sorgten beim ADAC GT Masters zuletzt für Furore - in Spa gibt es aber eine Enttäuschung für das Tandem.

Ganz bitteres Rennen für David Schumacher beim ADAC GT Masters auf der legendären Strecke in Spa-Francorchamps!

Beim 1. Rennen in Belgien am Samstag musste sein Teamkollege Salman Owega den gemeinsamen AMG-Mercedes schon rund 30 Minuten vor Rennende mit einem Defekt in der Box abstellen.