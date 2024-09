ADAC GT Masters LIVE im Stream und TV: Rennaction in Spielberg

Das ADAC GT Masters macht auf der Traditionsstrecke von Spielberg in Österreich Station. SPORT1 überträgt die beiden Rennen LIVE.

Die laufende Saison des ADAC GT Masters wird am kommenden Wochenende in Österreich fortgesetzt. Die Teams finden sich auf der Rennstrecke in Spielberg ein, um die nächsten beiden Rennen auszutragen.