ADAC GT Masters LIVE im Stream und TV: Titelkampf in Hockenheim

Die beiden Rennen am 19. Oktober (Samstag) und 20. Oktober (Sonntag) mit den Entscheidungen der Saison zeigt SPORT1 an beiden Tagen jeweils ab 15:00 Uhr live im Free-TV.

Mercedes und BMW kämpfen um Titel

Schaffen sie es, den Vorsprung ins Ziel zu retten und den Titel im ADAC GT Masters zu sichern? Für Seppänen könnte es eine äußerst erfolgreiche Saison werden, da er auch in der „Road to DTM“-Wertung, dem Wettkampf um einen Platz in der DTM, vor seinem Teamkollegen Kalender an der Spitze liegt.