ADAC GT4 Germany: Fittje und Jahn gewinnen Chaos-Rennen in Zandvoort

Start-Ziel-Sieg für das Team Avia W&S Motorsport in der ADAC GT4 Germany. Die beiden Rennfahrer David Jahn und Jannes Fittje haben in ihrem Porsche 718 Cayman den Sieg im niederländischen Zandvoort ins Ziel gebracht.

Crash sorgt für Turbulenzen in Zandvoort

So spannend das Rennen endete, so turbulent fing alles an auf dem Dünen-Kurs an der niederländischen Küste. Schon in der ersten Runde kam es zu einem Crash, in dessen Folge Joachim Bölting und Alexander Hartvig ausschieden. Bölting wurde dabei ins Auto vom Hartvig hineingeschoben, woraufhin sich der Fahrer vom Rennstahl Allied Racing über seinen Mitstreiter lautstark eschauffierte.