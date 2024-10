GT4: Furiose Titelentscheidung am Hockenheimring

Das Porsche 718 Cayman GT4-Duo hatte im Rennen am Samstag erstmals in dieser Saison die Tabellenführung übernommen. Mit einem vierten Platz in Lauf zwei machten sie auf dem Hockenheimring den Titel perfekt.

Teenager siegen

Laufsieger wurden erstmals in dieser Saison Simon Birch (17/DNK) und Denny Berndt (19/beide Razoon - more than Racing) in einem weiteren Porsche. „Der Titel ist einfach unglaublich und der größte Erfolg meiner Karriere. Ein großer Dank geht an das gesamte AVIA W&S Motorsport-Team, das uns über die Saison stets ein klasse Auto hingestellt hat“, jubelte Zulauf und widmete den Triumph dem kürzlich verstorbenen Teammitglied Ulrich Schellhaas. „Uli dieser Titel ist für Dich!“