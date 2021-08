DTM: Erster "Altmeister"-Sieg durch Marco Wittmann

“Wir sind mit null Erwartungen in das Wochenende gegangen. Aber ab dem ersten Training waren wir konkurrenzfähig”, sagte Wittmann bei Sat.1 nach seinem insgesamt 13. DTM-Sieg und dem ersten seit 2019: “Wir sind überglücklich, das Team hat einen mega Job gemacht.” Seine Mechaniker hatten in der Nacht noch den Motor an Wittmanns Auto ausgetauscht.