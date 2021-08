DTM: Licht und Schatten für Spitzenreiter van der Linde

Am Wochenende mit Licht und Schatten für van der Linde kam es Sonntag in der Schikane zu einem von vielen Zusammenstößen, Liam Lawson (Neuseeland/Ferrari) traf mit seinem Wagen den Audi des Gesamtführenden. “Ich weiß nicht, was der überhaupt will. Sein Rennen war eh im Arsch”, sagte van der Linde verärgert bei Sat.1. Am Samstag hatte er vor Gastfahrer Luca Stolz (Brachbach) und dem Schweizer Philip Ellis (beide Mercedes) gewonnen.