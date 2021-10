Dreimaliger Meister Rast kehrt in die DTM zurück

Der dreimalige Meister Rene Rast kehrt nach einjähriger Auszeit in der Saison 2022 in die DTM zurück. Dies bestätigte der 34-Jährige der Bild am Sonntag. „Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit Audi. In der Vergangenheit haben wir gemeinsam viele Erfolge gefeiert. Ich hoffe, dass das in Zukunft bei den neuen Projekten so weitergeht“, sagte Rast.