Auer gewinnt DTM-Auftakt, Champion Götz schwach, Schumacher auf Platz 21

Das zweite Rennen des Wochenendes findet am Sonntag (13.30 Uhr) statt. Insgesamt stehen acht Rennwochenenden mit 16 Läufen an, das Serienfinale steigt am 8./9. Oktober auf dem Hockenheimring. Das nächste Event ist am 21./22. Mai auf dem Lausitzring angesetzt.