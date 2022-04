DTM engagiert sich für eine Heilung von Querschnittslähmung

"Wir sind sehr stolz, dass uns die DTM mit Herzblut und voller Power unterstützt", sagte "Wings for Life"-Gründer Heinz Kinigadner, dessen Sohn Hannes nach einem Motocross-Unfall 2003 querschnittsgelähmt ist. Die Stiftung werde "in der Forschungswelt oftmals als Turbo bezeichnet ? mit der DTM haben wir einen wertvollen Kraftstoff hinzugewonnen, um noch schneller an unser Ziel zu kommen", ergänzte der zweimalige Motocross-Weltmeister.