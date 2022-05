DTM: Freikarten für Ukrainer am Lausitzring

"Wir fanden die Idee dieses Benefizspiels so toll, dass wir wir spontan entschieden haben, die Einladung für ukrainische Staatsbürger am Lausitzring zu wiederholen", sagte Tomczyk bei ProSieben. Die Einladung gilt für alle Staatsbürger mit ukrainischem Pass. Die entsprechenden Freikarten der Kategorie 2 beinhalten demnach Zugänge ins Fahrerlager und in die Boxengasse. Sie sollen an der Tageskasse gegen Vorlage des Passes ausgehändigt werden.