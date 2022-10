Bei DTM-Unfall: David Schumacher erleidet Lendenwirbelbruch

In Hockenheim war am Samstag Porsche-Pilot Thomas Preining (Österreich) mit David Schumacher kollidiert, beide rutschten mit hoher Geschwindigkeit in die Streckenbegrenzung. Dahinter fahrende Piloten konnten nicht ausweichen. Bei einem Einschlag wurde der Motor des Porsche von Dennis Olsen (Norwegen) auf die Strecke geschleudert und fing kurzzeitig Feuer. Neben Schumacher wurden auch Olsen und der Schweizer Rolf Ineichen im Krankenhaus untersucht.