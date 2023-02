Motorsport: Die deutsche TV-Zukunft der DTM ist geklärt

Die Rennen der DTM werden auch in der kommenden Saison bei ProSieben zu sehen sein. Dies teilte der neue Serienbetreiber ADAC am Freitag mit.

Die Qualifyings werden weiterhin bei ran.de übertragen. Die DTM startet vom 26. bis 28. Mai in Oschersleben in die Saison, insgesamt stehen acht Rennwochenenden in Österreich, den Niederlanden und Deutschland an.