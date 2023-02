DTM auch 2023 mit sechs Marken

Die Traditions-Rennserie DTM geht auch im ersten Jahr unter dem Dach des ADAC mit Autos von sechs verschiedenen Herstellern an den Start. In der 35. Saison kämpfen insgesamt 13 Teams um den Titel, wie schon 2022 sind Audi, BMW, Ferrari, Lamborghini, Mercedes-AMG und Porsche dabei.

Zudem nimmt das Thema Nachhaltigkeit eine bedeutende Rolle in der DTM ein. Ab diesem Jahr fahren alle Fahrzeuge mit einem Kraftstoff von Shell, der zu 50 Prozent aus erneuerbaren Komponenten besteht. Die Rennserie startet vom 26. bis 28. Mai in Oschersleben in die Saison, insgesamt stehen acht Rennwochenenden in Österreich, den Niederlanden und Deutschland an. Die Rennen und Qualifyings sind bei ProSieben und ran.de zu sehen.